Сколько раз в предложении в окно было видно как Юра Быстро подошел к машине встречается подчинительная связь: 3,4,5,6 раз
Русский язык
Сколько раз в предложении в окно было видно как Юра Быстро подошел к машине встречается подчинительная связь: 3,4,5,6 раз
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