Сколько раз в предложении в окно было видно как Юра Быстро подошел к машине встречается подчинительная связь: 3,4,5,6 раз

Русский язык

Сколько раз в предложении в окно было видно как Юра Быстро подошел к машине встречается подчинительная связь: 3,4,5,6 раз

Автор: Гость