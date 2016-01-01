Почему кости способны выполнять свои функции?
Биология
Почему кости способны выполнять свои функции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в костях тоже есть ткани, а ткани образованы клетками которые выполняют различные функции
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