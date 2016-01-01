Не могу поменять шрифт на телефоне что делать? (у меня android)
Информатика
Не могу поменять шрифт на телефоне что делать? (у меня android)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не можешь поменять шрифт в настройках, зайди в play market и там скачай тот шрифт который тебе нравиться. после всего зайди в это приложение, оно будет требовать, чтобы т в настройках выбрала шрифт именно его. вот и все
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