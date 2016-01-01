В юридической фирме N1 юрист является специалистом по гражданскому праву, N2 – по у??оловному, N3 – по административному. Кроме того, N4 сотрудника являются специалистами по гражданскому и уголовному, N5 – по уголовному и админ...

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Выразим условие задачи графически. Обозначим кругом тех кто специалист по гражданскому праву, другим - тех кто специалист по уголовному праву, третьим - тех кто специалист по административному праву. Специалистов во всех трёх правах - 4, значит в общей части вписываем число 4. Специалисты по гражданскому и уголовному праву - 6 человек, из них 4 ещё и специалисты по административному праву. Следовательно специалисты только по гражданскому и уголовному праву: 6-4=2. Аналогично получаем, что специалисты только по уголовному и административному праву: 8-4=4 человека, а по гражданскому и административному праву: 10-4=6 специалистов. Вносим полученные данные в соответствующие пересечения кругов. Определим теперь сколько сотрудников являются специалистами только в одной области права. Специалистов по гражданскому праву 20, но 6+4+2=12 являются специалистами по другим правам, значит специалистами только по гражданскому праву являются 20-12=8 человек. Аналогично находим сколько специалистов по уголовному праву: 25-(4+4+2)=15 человек, по административному праву: 25-(6+4+4)=11 человек. Всего сотрудников в фирме: 8+11+15+6+4+2+4=50 человек. Можно было решить по-другому. По формуле: n(Г)+n(У)+n(А)-n(ГУ)-n(УА)-n(ГА)+n(ГУА) = = 20+25+25-6-8-10+4 = 50 человек.