Составь несколько предложений о том,как ты помогаешь зимой птицам или заботишься о каком-либо животном дома
Русский язык
Составь несколько предложений о том,как ты помогаешь зимой птицам или заботишься о каком-либо животном дома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я делаю скворечники для птиц и развешиваю их по разным дворам ,чтобы птички могли питаться .Я ложу им зерно,семечки ,орешки .Они всегда радуются таким домикам -это их своеобразное "кафе".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
В июне 2016 года курс британского фунта по отношению к доллору резко снизился до значений 1985 года. Это крупнейший одномоментный спад британской в...
Алгебра
За 3 тетради и 5 карандашей Саша заплатил 29 рублей, а Таня за 1 тетрадь и 7 карандашей 31 рубль. Сколько стоит тетрадь и сколько стоит карандаш? (...