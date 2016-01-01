Составь несколько предложений о том,как ты помогаешь зимой птицам или заботишься о каком-либо животном дома

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Составь несколько предложений о том,как ты помогаешь зимой птицам или заботишься о каком-либо животном дома
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я делаю скворечники для птиц и развешиваю их по разным дворам ,чтобы птички могли питаться .Я ложу им зерно,семечки ,орешки .Они всегда радуются таким домикам -это их своеобразное "кафе".
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