Помогите пожалуйста!!! Надо написать коротенькие рассказ по русскому языку об оп??еделении, оно подчёркиваеться волнистой линией, надо написать что оно из себя представляет, где чаще всего употребляется.
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Надо написать коротенькие рассказ по русскому языку об оп??еделении, оно подчёркиваеться волнистой линией, надо написать что оно из себя представляет, где чаще всего употребляется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определе́ние (или атрибу́т) — в синтаксисе второстепенный член предложения, обозначающий признак, качество, свойство предмета. Обычно выражено прилагательным или причастием. Отвечает на вопросы: какой? который? какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи? При разборе предложения подчёркивается волнистой линией. «Большие деревья растут возле отцовского домика»«В нашем классе нет отстающих учеников»«Он решает эту задачу второй час"
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