Помогите пожалуйста!!! Надо написать коротенькие рассказ по русскому языку об оп??еделении, оно подчёркиваеться волнистой линией, надо написать что оно из себя представляет, где чаще всего употребляется.

Русский язык

Помогите пожалуйста!!! Надо написать коротенькие рассказ по русскому языку об оп??еделении, оно подчёркиваеться волнистой линией, надо написать что оно из себя представляет, где чаще всего употребляется.

Автор: Гость