Помогите пожалуйста. треугольник MNK сторона МN - 8 cm , угол М- 40 градусов, угол N - 50 градусов , измерить угол К
Математика
Помогите пожалуйста. треугольник MNK сторона МN - 8 cm , угол М- 40 градусов, угол N - 50 градусов , измерить угол К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это прямоугольный треугольник т.к. в треугольнике сумма всех углов равна 180 а 180-(50+40)=90 угол К равен 90
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