Как была развязана Первая мировая война
История
Как была развязана Первая мировая война
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Гость:
Поводом послужило убийство Гаврилой Принципом - сербским террористом - Франца Фердинанда - наследника престола Австро-Венгрии. . Из-за этого накопленный клубок противоречий между странами (союзами стран) начал преобразовываться в военный конфликт, который и вылился в Первую Мировую Войну.
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