Таблица по русскому языку все члены предложения вопросы чем выражены и премичани??
Русский язык
Таблица по русскому языку все члены предложения вопросы чем выражены и премичани??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однородными называются члены предложения, отвечающие на один и тот же вопрос, относящиеся к одному и тому же члену предложения и выполняющие одинаковую синтаксическую функцию (т. е. занимающие позицию одного члена предложения). Однородными могут быть все члены предложения: подлежащие, сказуемые, определения, дополнения, обстоятельства.Между однородными членами при отсутствии союзов ставятся запятые. (На лугу росли ромашки,лютики,васильки.)В предложениях с однородными членами используются также точка с запятой, тире, двоеточие. Надеюсь правильно
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