На правой стороне домов на 18 меньше чем на левой. Сколько домов на правой стороне если всего 338 домов?
Математика
На правой стороне домов на 18 меньше чем на левой. Сколько домов на правой стороне если всего 338 домов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-на правой стороне. Тогда х+18 на левой. Х+Х+18=338 2Х= 320 Х=160.
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