Аня Дениз и Коля начертили по одной фигуре они единиц начертили фигуры с одинаков??м числом сторон акали единиц начерти фигуры с одинаковым периметром кто какую фигуру начертил Сравни периметры двух четырехугольников
Математика
Аня Дениз и Коля начертили по одной фигуре они единиц начертили фигуры с одинаков??м числом сторон акали единиц начерти фигуры с одинаковым периметром кто какую фигуру начертил Сравни периметры двух четырехугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аня-розовую Денис-синею Коля-зеленую
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