Аня Дениз и Коля начертили по одной фигуре они единиц начертили фигуры с одинаков??м числом сторон акали единиц начерти фигуры с одинаковым периметром кто какую фигуру начертил Сравни периметры двух четырехугольников

Математика

Аня Дениз и Коля начертили по одной фигуре они единиц начертили фигуры с одинаков??м числом сторон акали единиц начерти фигуры с одинаковым периметром кто какую фигуру начертил Сравни периметры двух четырехугольников

Автор: Гость