Составить программу решающую задачу:С конца терской фабрики отгружают конфеты в ??оробках по 10кг,5кг и 1 кг какое наименьшее кол-во короьок потребуеться для перевозки N кг конфет

Информатика
Составить программу решающую задачу:С конца терской фабрики отгружают конфеты в ??оробках по 10кг,5кг и 1 кг какое наименьшее кол-во короьок потребуеться для перевозки N кг конфет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,4 кг =400 гр -это 100% , 1%=400:100=4гр, следовательно 15% = 15*4=60 грамм, 60 гр составляют 1/5 часть конфет, значит 1 целая конфет = 60*5=300 гр. , тогда вес коробки= 400-300=100 гр. 2) аналогично: 50 кг - это 100%, тогда 1%=50:100=0,5 кг, отсюда 45%=0,5*45=22,5 кг и это половина всех конфет, значит все конфеты весили 22,5*2=45 кг, тогда ящик весит 50-45=5 кг 3) 60 кг = 100%, 24%=60:100*24=14,4 кг-это четверть конфет, значит все конфеты весили 14,4*4=57,6 кг, тогда ящик весит 60-57,6=2,4 кг
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