Помогите пожалуйста, дам 20 баллов! Построй прямоугольник длинной 7 см и шириной 5 ??м. Найди его периметр. ФОТОГРАФИЮ!

Математика

Помогите пожалуйста, дам 20 баллов! Построй прямоугольник длинной 7 см и шириной 5 ??м. Найди его периметр. ФОТОГРАФИЮ!

Автор: Гость