Помогите пожалуйста, дам 20 баллов! Построй прямоугольник длинной 7 см и шириной 5 ??м. Найди его периметр. ФОТОГРАФИЮ!
Математика
Помогите пожалуйста, дам 20 баллов! Построй прямоугольник длинной 7 см и шириной 5 ??м. Найди его периметр. ФОТОГРАФИЮ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2×(5+7)=24см-периметр
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