Написать сочинение на тему мы играли 2 класс

Гость: Гость:

Мы встретились с другом. Он меня позвал гулять. Я спросил разрешение у мамы . Она разрешила мне и я пошёл гулять.И сказала только не долго. Вот мы пришли к моему другу Васи домой играть. Играли мы в машинки,играли в компьютер и ещё ...Но вот мне позвонила мама и сказала иди домой . Меня Вася проводил до дома.Вот как мы хорошо поиграли!