Помогите,пожалуйста с заданием. Если можно,то поподробнее решение и во вложении. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: y=x^2-4x+5 y=x+1

Гость: Гость:

Сначала найдем точки пересечения, то есть пределы интегрирования. x^2 - 4x + 5 = x + 1 x^2 - 5x + 4 = 0 (x - 1)(x - 4) = 0 x1 = 1; x2 = 4 y(1) = 2; y(4) = 5 На этом промежутке y1(2) = 2^2 - 4*2 + 5 = 1; y2(2) = 2 + 1 = 3 > 1 Значит, график y2 = x + 1 лежит выше, чем график y1 = x^2 - 4x + 5