Что такое информационный вес символа
Информатика
Что такое информационный вес символа
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Гость:
Информационный вес символа При алфавитном подходе считается, что каждый символ текста имеет определенный информационный вес, Информационный вес символа зависит от мощности алфавита. А каким может быть наименьшее число символов в алфавите? Оно равно двум! Скоро вы узнаете, что такой алфавит используется в компьютере. Он содержит всего 2 символа, которые обозначаются цифрами «0» и «1». Его называют двоичным алфавитом. Изучая устройство и работу компьютера, вы узнаете, как с помощью всего двух символов можно представить любую информацию. Информационный вес символа двоичного алфавита принят за единицу информации и называется 1 бит.
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