Что такое информационный вес символа

Информатика
Что такое информационный вес символа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информационный вес символа При алфавитном подходе считается, что каждый символ текста имеет определенный информационный вес, Информа­ционный вес символа зависит от мощности алфавита. А ка­ким может быть наименьшее число символов в алфавите? Оно равно двум! Скоро вы узнаете, что такой алфавит ис­пользуется в компьютере. Он содержит всего 2 символа, ко­торые обозначаются цифрами «0» и «1». Его называют дво­ичным алфавитом. Изучая устройство и работу компьютера, вы узнаете, как с помощью всего двух символов можно пред­ставить любую информацию. Информационный вес символа двоичного алфавита принят за единицу информации и называется 1 бит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Здравствуйте,решите пожалуйста: в)8/15а(-2 1/2)( -1 1/2в)=????
Ответить
Физика
Электоемкость в системе си имеет размерность
Ответить
Физика
Движение каких частиц создает электрический ток в вакууме?
Ответить
Биология
Перпчислите положительные факторы влияния холода на организм
Ответить
История
Докажите что ссср выиграл войну экономик
Ответить