Что такое информационный вес символа

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Информационный вес символа При алфавитном подходе считается, что каждый символ текста имеет определенный информационный вес, Информа­ционный вес символа зависит от мощности алфавита. А ка­ким может быть наименьшее число символов в алфавите? Оно равно двум! Скоро вы узнаете, что такой алфавит ис­пользуется в компьютере. Он содержит всего 2 символа, ко­торые обозначаются цифрами «0» и «1». Его называют дво­ичным алфавитом. Изучая устройство и работу компьютера, вы узнаете, как с помощью всего двух символов можно пред­ставить любую информацию. Информационный вес символа двоичного алфавита принят за единицу информации и называется 1 бит.