Перпчислите положительные факторы влияния холода на организм

Биология
Перпчислите положительные факторы влияния холода на организм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устойчивость к дальнейшей продолжительности к этому климату.Закаляет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Докажите что ссср выиграл войну экономик
Ответить
Математика
Научить ребенка правильно разбератся в часах
Ответить
Математика
Запиши вместо многоточия соответствующие разрядную единицу 10 ед =... 10 дес=... 10 сот=... 10 тыс=... 10 дес.тыс=... 10 сот.тыс=1 млн 10 млн=... 1...
Ответить
Окружающий мир
Пошли три мальчика в лес. Когда они туда заходили, то двигались на юг.К вечеру в каком направлении им нужно выходить?
Ответить
Математика
Решите уравнение :651×20-x=1980-103
Ответить