Перпчислите положительные факторы влияния холода на организм
Биология
Перпчислите положительные факторы влияния холода на организм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устойчивость к дальнейшей продолжительности к этому климату.Закаляет.
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