Научить ребенка правильно разбератся в часах
Математика
Научить ребенка правильно разбератся в часах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час 2часа 3часа 4часа 5часов 6часов 7 часов 8 часов 9часов 11часов 12чвсоа каждое деления по середине 5 минут каждое деления 1 минуту
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