,,Что несёт людям встреча с Хозяйкой Медной Горы?"используя опорные вопросы,,Хозяй??а Медной Горы Бажов"
Литература
,,Что несёт людям встреча с Хозяйкой Медной Горы?"используя опорные вопросы,,Хозяй??а Медной Горы Бажов"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встреча Степана и Хозяйки Медной горы несёт людям больше искренности быть добрее иметь доверенность.
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