Теплоход поплыл по реке 12.6 км и вернулся обратно. Собственная скорость теплохода 16 км/ч. Скорость течения реки составаляет 0.125 собственной скорости теплохода. Сколько времени нужно теплоходу, чтобы пройти это расстояние ту...

Математика

Теплоход поплыл по реке 12.6 км и вернулся обратно. Собственная скорость теплохода 16 км/ч. Скорость течения реки составаляет 0.125 собственной скорости теплохода. Сколько времени нужно теплоходу, чтобы пройти это расстояние туда и обратно? (пожалуйста решите с пояснением)

Автор: Гость