Теплоход поплыл по реке 12.6 км и вернулся обратно. Собственная скорость теплохода 16 км/ч. Скорость течения реки составаляет 0.125 собственной скорости теплохода. Сколько времени нужно теплоходу, чтобы пройти это расстояние ту...

Математика
Теплоход поплыл по реке 12.6 км и вернулся обратно. Собственная скорость теплохода 16 км/ч. Скорость течения реки составаляет 0.125 собственной скорости теплохода. Сколько времени нужно теплоходу, чтобы пройти это расстояние туда и обратно? (пожалуйста решите с пояснением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*0,125=2 км/ч скорость течения 16+2=18 км/ч скорость по течению 16-2=14 км/ч скорость против течения 12,6/18=0,7 ч время по течению 12,6/14=0,9 ч время против течения 0,7+0,9=1,6 ч общее время
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