ОЧЕНЬ НАДО СДЕЛАТЬ, ХИМИЯ, ЗАДАЧА!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА❤ ЖЕЛАТЕЛЬНО С ДАНО, НАЙТИ, РЕШЕНИЕМ. ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Какой объем углекислого газа выделится при взаимодействии 300 г известняка,содержащего 20% примесей с соляной кислотой
Химия
ОЧЕНЬ НАДО СДЕЛАТЬ, ХИМИЯ, ЗАДАЧА!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА❤ ЖЕЛАТЕЛЬНО С ДАНО, НАЙТИ, РЕШЕНИЕМ. ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Какой объем углекислого газа выделится при взаимодействии 300 г известняка,содержащего 20% примесей с соляной кислотой
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