Первый пешеход прошел расстаяние между поселками за 8ч, аторой за 6ч. Скорость первого га 2 км/ч меньше скорлсти второго опредделите скорость первого пещехода

Математика
Первый пешеход прошел расстаяние между поселками за 8ч, аторой за 6ч. Скорость первого га 2 км/ч меньше скорлсти второго опредделите скорость первого пещехода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость первого пешехода (х + 2) - скорость второго пешехода , Из условия задачи имеем : х * 8 = (х + 2) * 6 8х = 6х + 12 8х - 6х = 12 2х = 12 х = 12/2 х = 6 км/час - скорость первого пешехода
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