Первый пешеход прошел расстаяние между поселками за 8ч, аторой за 6ч. Скорость первого га 2 км/ч меньше скорлсти второго опредделите скорость первого пещехода

Математика

Первый пешеход прошел расстаяние между поселками за 8ч, аторой за 6ч. Скорость первого га 2 км/ч меньше скорлсти второго опредделите скорость первого пещехода

Автор: Гость