Туган жер туралы ангеме курау

Қазақ тiлi
Туган жер туралы ангеме курау
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Автор: Гость
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Гость:
Что фото где? пришли и я скажу
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