Составить цитатный план "Звезда полей"

Гость: Гость:

1)Звезда полей, во мгле заледенелой Остановившись, смотрит в полынью. 2)В минуты потрясений Я вспоминал, как тихо за холмом Она горит над золотом осенним, 3)Звезда полей горит, не угасая 4)И счастлив я, пока на свете белом Горит, горит звезда моих полей там 16 строчек, странно просить составлять цитатный план :\