ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО. Решите уравнение: -9 целых 5/6b+2 целых 3/4b+1 целая 5/12b=1 целая 7/27
Математика
ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО. Решите уравнение: -9 целых 5/6b+2 целых 3/4b+1 целая 5/12b=1 целая 7/27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 9 5/6b + 2 3/4b + 1 5/12b = 1 7/27 - 61/6 b + 11/4 b + 17/12 b = 34/27 Умножим левую и правую часть уравнения на 108 . Получим : -1098b + 297b + 153b = 136 - 648b = 136 - 81 b = 17 b = - 17/81
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