Сочинение на тему недобросовестность

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Сочинение на тему недобросовестность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недобросовестность. Это плохое качество человека. Если у человека не добрая совесть , за его поступки ,никто не ответит, даже он сам.Лучше избегать встреч с такими людьми , такой человек может нанести вам вред или вашим знакомым. Хорошая совесть предостерегает человека , от плохих поступков. И этим самым хорошая совесть делаем мир лучше.
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