Помогите пожалуйста вычислить: 12 кв.дм-48 кв.см математика 4 класс
Математика
Помогите пожалуйста вычислить: 12 кв.дм-48 кв.см математика 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200-48=1152кв см учитесь перводить если кв дм то если переводим до кв см то дабовляем 2 нуля а если куб дм то дабовляем 3 нуля
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