Правильно соедини буквы в кружках и ты узнаешь названия каких рек зашифрованы в н??х напиши что у тебя что у тебя получилось

Окружающий мир

Правильно соедини буквы в кружках и ты узнаешь названия каких рек зашифрованы в н??х напиши что у тебя что у тебя получилось

Автор: Гость