Как ты думаешь почему Юго Западная Русь избрала союз с католической Европы против золотой против Золотой Орды
История
Как ты думаешь почему Юго Западная Русь избрала союз с католической Европы против золотой против Золотой Орды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что эта религия была самая ближайшая, по териториальному признаку.
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