Чему равна сумма двух слагаемых если одно из них равно нулю Чему равна разности если вычитаемое равно нулю

Математика
Чему равна сумма двух слагаемых если одно из них равно нулю Чему равна разности если вычитаемое равно нулю
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)числу,слогаемого с нулём 2)числу,из которого вычитают ноль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
63 1 1 A Cu +H -> h + Y 29 1 0 z
Ответить
Математика
Найди сторону прямоугольника,если его периметр равен 40 см ,а длина 12см. Узнай пло??адь этого прямоугольника.
Ответить
Физика
Мальчик массой 50 кг на легком скейтборде скатывается по насилу . Потерями энергии на трение можно пренебречь. Ускорение свободного падения 10 М/с2...
Ответить
Математика
Найти площадь дома огорода и участка
Ответить
Химия
2 этил 4 нитро бутан
Ответить