Чему равна сумма двух слагаемых если одно из них равно нулю Чему равна разности если вычитаемое равно нулю

Математика

Чему равна сумма двух слагаемых если одно из них равно нулю Чему равна разности если вычитаемое равно нулю

Автор: Гость