63 1 1 A Cu +H -gt; h + Y 29 1 0 z
Физика
63 1 1 A Cu +H -gt; h + Y 29 1 0 z
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно разгадал ребус, то в этой задаче требуется определить, что получилось в результате бомбардировки ядра меди тритием с образованием нейтрона и еще какой -то частицы. Если это так, то: 63+3 = 1 + А 66 = 1 +А A = 65 - массовое число. Далее: 29+1=0 + Z Z = 30 количество электронов Ответ: Это ядро ЦИНКА 63 3 1 65 Cu + H --> n + Zn 29 1 0 30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди сторону прямоугольника,если его периметр равен 40 см ,а длина 12см. Узнай пло??адь этого прямоугольника.
Физика
Мальчик массой 50 кг на легком скейтборде скатывается по насилу . Потерями энергии на трение можно пренебречь. Ускорение свободного падения 10 М/с2...
Математика
Химия
Русский язык