63 1 1 A Cu +H -gt; h + Y 29 1 0 z

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Если я правильно разгадал ребус, то в этой задаче требуется определить, что получилось в результате бомбардировки ядра меди тритием с образованием нейтрона и еще какой -то частицы. Если это так, то: 63+3 = 1 + А 66 = 1 +А A = 65 - массовое число. Далее: 29+1=0 + Z Z = 30 количество электронов Ответ: Это ядро ЦИНКА 63 3 1 65 Cu + H --> n + Zn 29 1 0 30