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2 этил 4 нитро бутан
Химия
2 этил 4 нитро бутан
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Гость:
H H H H | | | | H—C—C—C—C—H | | | | H C2H5 H NO2
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