Расположи выражения в порядке возрастания по их значению. 13608:378, 2278:134, 14774:178, 6072:253.
Математика
Расположи выражения в порядке возрастания по их значению. 13608:378, 2278:134, 14774:178, 6072:253.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13608:378=36 2278:134=17 14774:178=83 6072:253=24 Итак, располагаем : 2278:134 ; 6072:253 ; 13608:378 ; 14774:178
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