Расположи выражения в порядке возрастания по их значению. 13608:378, 2278:134, 14774:178, 6072:253.

Математика

Расположи выражения в порядке возрастания по их значению. 13608:378, 2278:134, 14774:178, 6072:253.

Автор: Гость