Перевод на казахский

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Қанжығалы Бөгенбай батыр (1680-1778)- ұлы батыр, ұлы көсбасшы, өмір бойы ешқашан жеңілмеген ұлы батыр. 1680 жылы Арғын жерінде, Бүгін ауданында дүниеге келген. 80-мыңдық әскер басқарған Ақша батыр отбасында дүниеге келді. Есім xанның көшбасшысы Әлдекүн (1609-1670) батырдың немересі. Руы-Арғын.
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