Помогите с тренировочными заданиями...
Биология
Помогите с тренировочными заданиями...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1 современный человек А2 увеличением содержания углекислого газа в атмосфере А3 только положительно А4 скорпион А5 подорожник А6 предохраняет живые организмы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей А7 латимерия
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