Догадайся,по какому правилу записана тройка велечин.Вставь пропущенные величины,сохраняя правило 4дм. ? 4см , 4ц. ? 4кг , 4сут ? 4ч
Математика
Догадайся,по какому правилу записана тройка велечин.Вставь пропущенные величины,сохраняя правило 4дм. ? 4см , 4ц. ? 4кг , 4сут ? 4ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По правилу средняя виличина потом большая а потом меньшая 1)4 дм.,4м (метр),4см 2)4ц.,4 т(тонна),4кг 3)4сут., 4мин (минуты),4ч
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