Найди сторону прямоугольника,если его периметр равен 40 см ,а длина 12см. Узнай пло??адь этого прямоугольника.

Математика

Найди сторону прямоугольника,если его периметр равен 40 см ,а длина 12см. Узнай пло??адь этого прямоугольника.

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