Найди сторону прямоугольника,если его периметр равен 40 см ,а длина 12см. Узнай пло??адь этого прямоугольника.

Математика
Найди сторону прямоугольника,если его периметр равен 40 см ,а длина 12см. Узнай пло??адь этого прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(40-12-12):2=8 (сторона прямоугольника) S=12*8=96
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