7005×7-х=102×2 решите пожалуйста

Математика
7005×7-х=102×2 решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7005 * 7 - х = 102 * 2 49 035 - х = 204 х = 49 035 - 204 х =48 831 ________________  7005 * 7 - 49 035 = 102 * 2 48 831=48 831
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