Мне нужны задачи про орла помогите!!!
Математика
Мне нужны задачи про орла помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В небе летало 2 орла. Один орел летал 22км./мин. , а другой летал в 2 раза больше чем первый.Сколько километров в минуту летел второй орел ? Условие задачи : Пер. ор.-22км./мин. Втор.ор.-? в раза боль (фигурной скобкой сделай ) Ск.-ко км./мин лит. 2 ор. -? Решение задачи: (ну это легкая задача) 22 × 2 = 44км./мин. Ответ:44 км. в час летел второй орел.
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