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10/3+|х|=2,, 15/2+|х|=3
Математика
10/3+|х|=2,, 15/2+|х|=3
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№1|х|=2- |х|=- |х|=- №2|х|=3- |х|=- |х|=-
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