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Электоемкость в системе си имеет размерность
Физика
Электоемкость в системе си имеет размерность
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Измеряется в Фарадах . L-2M-1T4I2
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