Написать сочинение на тему:"Страница моего дневника.(школьного)Один школьный день." Желательно с шутками,максимум 10 предложений.

Гость: Гость:

Помню последний «рабочий» день школьной недели — пятницу. Собственно, день как день, но было же в нем что-то особенное, не зря же я это начал писать. Так вот, история это о том, как я из школьного дневника вырвал (а) листок. Обычно я хорошо училась/ся, но в этот раз, увы, в пятницу я получил/а двойку. Родителям было стыдно сказать, ведь я всегда учился на одни пятерки. И тут сне пришла в голову мысль, а почему бы не вырвать один листочек из дневника, ведь никто и не заметит.. Прошло несколько лет, сидим мы как-то с родителями, вспоминаем детство.. Ох уж я и наслушался родительских историй, и вот, пришло время моей. Сижу рассказываю, а родители смеются, и говорят: