Написать сочинение о любимом парке.Но просто парк ,не парк Горького и или в Москве

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Написать сочинение о любимом парке.Но просто парк ,не парк Горького и или в Москве
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Парк- моё любимое место! летом в парке очень красиво! много зелени и цветов! осенью много листьев и такие красивые разноцветные деревья! а зимой можно кататься на коньках и любоваться видом. парк это очень красивое место!!!
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