Задание 1. Выпишите грамматическую основу из каждого предложения 1. Оставаться е?? в крепости, подвластной Пугачёву и управляемой Швабриным, было невозможно. 2. У неё на свете не было ни одного родного человека. 3. Через ...

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Задание 1. Выпишите грамматическую основу из каждого предложения 1. Оставаться е?? в крепости, подвластной Пугачёву и управляемой Швабриным, было невозможно. 2. У неё на свете не было ни одного родного человека. 3. Через час урядник принёс мне пропуск, подписанный Пугачёвым, и позвал меня к нему от его имени. 4. Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! 5. Нечего было медлить. 6. В пакете, который доставил офицер связи, был приказ о срочном наступлении. 7. Вся река была пятнистой от слипшихся льдин. 8. Пассажиры, не отрываясь, смотрели на тучу, она надвигалась на самолёт, пугая всех своими размерами. 9. Небо сплошь обложило тучами, и скоро пошёл дождь. 10. На лодке всем было приказано соблюдать полнейшую тишину, любой шум мог нарушить планы. 11. Мне ещё никогда не приходилось видеть, чтобы осторожные пугливые лисицы подходили близко к человеку. 12. Я смотрел на толстые стены и думал, что этот двухэтажный особняк похож на крепость. Задание 2. . Двусоставные предложения также обозначать! 1. Идёшь по лесу с пустыми руками, а душа чиста. 2. Понимает ли подросток, зачем ему нужно учиться, или делает это только ради родителей. 3. Свежо, лёгкий ветерок, и на душе удивительно легко. 4. У нас любят по любому случаю говорить разные красивые фразы, особо не вдумываясь в их смысл. 5. На небе нет ни одной звезды, спокойно и тихо. 6. «Обещанного три года ждут», - назидательно сказал поручик. 7. Вот и осень, ночи стали холодными. 8. Шевельни эту мягкую пыль, и под ней окажется вчерашний предмет повседневного обихода, без которого не могли обойтись. 9. Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за три дня никто не прибыл. 10. Куда не взглянешь, везде зелено, только кое-где белеет полоса отцветающих яблонь. 11. Над озером сияет солнце, и глаза слепит от бликов. 12. Камешек хочу найти, каких у вас не бывает.

Автор: Гость