Как вы понимаете слово (сострадание)?написать сочинение на 6 предложений,помогите плиз)
Литература
Как вы понимаете слово (сострадание)?написать сочинение на 6 предложений,помогите плиз)
Ответ(ы):
Гость:
Сострадание - это одно из лучших человеческих качеств. Это чувство помогает людям быть добрее друг к другу. Сострадание проявляется в человеке, который испытывает жалость к кому-нибудь.
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