Норманнами в средние века был(и) открыт(ы)
География
Норманнами в средние века был(и) открыт(ы)
Ответ(ы):
Гость:
Исландия. Они назвали её Гренландией. Винланд. Скандинавский полуостров.
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