Написать сочинение о памятнике в публицистическом стиле на страницу

Гость: Гость:

Мы, как жители такой великой страны, должны уважать нашу историю. И проявлять свое уважение в заботе об исторических памятниках. Во многих школах есть небольшие музеи или тематические уголки. Хотелось бы, чтобы и внашей школе тоже было что-то подобное. (Ну или я очень рад(а), что в нашей школе тоже это есть). Ребята могут приносить из дома какие-нибудь фотографии, ксерокопии писем или документов, может быть, какие-нибудь старинные вещи и еще много чего, чем они могут поделиться со школой. Ведь известно, что даже история одной отдельной семьи, может рассказать о целой эпохе. И это будет намного интереснее для ребят, ведь это не сухие страницы учебника, а настоящие судьбы, пережитые людьми. Ко всему прочему, ребята не остаются равнодушными и переживают за людские судьбы. Можно организовать уголок краеведения. Там можно собирать фотографии города, как он выглядел до и после. Ученики могут завести тетрадь, где они могут высказывать свои идеи по благоустройству города. Мне эта идея кажется довольно занимательной. Например, старшеклассники могут собраться и провести реставрацию какого-либо памятника, а если нет возможности сделать это самостоятельно, они могут написать просьбу в городскую администрацию. И не надо думать, что на нас не лежит никакой ответственности.