Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения

Гость: Гость:

Бесшумно - прилагательное пробрался - глагол через - решётку - существительное сада - существительное и - союз припал - глагол к - предлог оконному - прилагательное стеклу - существительное Предложение: повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, осложнено однородными сказуемыми