Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения
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Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения
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Бесшумно - прилагательное пробрался - глагол через - решётку - существительное сада - существительное и - союз припал - глагол к - предлог оконному - прилагательное стеклу - существительное Предложение: повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное, осложнено однородными сказуемыми
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