Написать сжатое изложение Сидел я за столом в горнице и не заметил,как потемнело в воздухе. Взглянул в окно и вижу: на проводе, совсем рядом, сидит синичка. Сидит и втягивает головку то влево,то вправо. При этом её тоненький к...
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Написать сжатое изложение Сидел я за столом в горнице и не заметил,как потемнело в воздухе. Взглянул в окно и вижу: на проводе, совсем рядом, сидит синичка. Сидит и втягивает головку то влево,то вправо. При этом её тоненький клювик открывался и закрывался. что она делает? Я подошёл к окну и забыл про синицу:сверху медленно летели снежинки. Вот почему потемнело на улице. Лето кончилось.Пришло время уезжать из этой деревни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидел я за столом в горнице и не заметил,как потемнело в воздухе. Взглянул в окно и вижу, как на проводе сидит синичка и втягивает головку то влево,то вправо. Что она делает? Я подошел к окну и забыл о синице: сверху медленно летели снежинки. Вот почему потемнело на улице. Лето кончилось и время уезжать из этой деревни.
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