Решите, пожалуйста второе и пятое задание. Очень нужно, на завтра.

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2 a/b=1/7⇒b=7a (a²+2ab)/(b²+2ab)=(a²+14a²)/(49a²+14a²)=15a²/63a²=5/21 5 {a+b+c=9 (1) {b+c+d=2 (2) {a+c+d=1 (3) {a+b+d=0 (4) Выразим а из 3 и 4, и приравняем их a=1-c-d, a=-b-d 1-c-d=-b-d b=c-1 подставим во 2 и выразим d c-1+c+d=2 d=3-2c подставим в a=1-c-d a=1-c-3+2c=c-2 подставим в 1 вместо a,b,d c-2+c-1+c=9 3c=12 c=4 a=4-2=2 b=4-1=3 d=3-8=-5